В Баку сгорел двухэтажный дом

В Хазарском районе Баку в результате пожара сгорели конструкции двухэтажного дома общей площадью 240 кв.м. (каждый этаж по 120 кв.м.).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), во время пожара владелец дома получил ожоги, а его невестка - телесные повреждения различной степени тяжести.

Прилегающие дома защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.