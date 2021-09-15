Главный инфекционист рассказал о последней ситуации с коронавирусом в Азербайджане

Волна заболеваемости коронавирусом в Азербайджане идет на спад, но ситуация может измениться, сказал в среду Trend главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов, передает Day.Az.

По его словам, о том, что волна заболеваемости COVID-19 идет на спад, свидетельствуют такие показатели, как снижение уровня инфицирования, рост числа выздоровевших и уменьшение количества позитивных результатов тестов на коронавирус.

"Однако ситуация может измениться под влиянием дополнительных факторов, таких как пребывание граждан в закрытых помещениях в связи с похолоданием, их контакты, посещение мест массового скопления людей", - сказал Эйвазов.