https://news.day.az/society/1381273.html В Азербайджане не будет работать общественный транспорт - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В Азербайджане не будет работать общественный транспорт - ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
С сегодняшнего дня до 06:00 часов 20 сентября в Азербайджане приостанавливается работа общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az, согласно решению оперативного штаба при Кабинете министров, с 00:00 18 сентября до 06:00 20 сентября будут приостановлены пассажироперевозки в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене.
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