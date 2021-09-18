В Азербайджане не будет работать общественный транспорт

С сегодняшнего дня до 06:00 часов 20 сентября в Азербайджане приостанавливается работа общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, согласно решению оперативного штаба при Кабинете министров, с 00:00 18 сентября до 06:00 20 сентября будут приостановлены пассажироперевозки в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене.