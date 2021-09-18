Организована очередная поездка шушинцев в родной город

18 сентября была организована очередная поездка шушинцев на освобожденные от оккупации родные земли.

Как сообщает Day.Az, шушинцы почти 30 лет жили тоской по родному городу. С освобождением от оккупации города Шуша во время 44-дневной войны азербайджанской армией во главе с Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Ильхамом Алиевым этой тоске был положен конец. Шушинцы вскоре станут свидетелями реконструкции и возрождения родного города.

Шушинцы посетили во время поездки Джыдыр дюзю, Крепостные стены, мечети Юхары и Ашагы Говхар Ага, а также расстрелянные бюсты Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля на центральной площади города. Затем они посмотрели концерт в рамках 13-го Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.