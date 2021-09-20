В Кяльбаджаре восстановлены электрические сети

ОАО "Азеришиг" восстановило электрические сети, в том числе уличного освещения и зданий госорганов, в Кяльбаджаре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его данным, ведутся масштабные работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения Кяльбаджара.

В Дашкесане строится одноименная подстанция, которая будет питать ЛЭП напряжением 110 кВ до Кяльбаджара.

Также продолжается установка опор для ЛЭП напряжением 110 кВ от подстанции "Гянджа-2" до подстанции "Дашкесан".

Эта линия электропередачи может войти в историю как ЛЭП высокого напряжения, проходящая по территории с самым сложным рельефом в Азербайджане.

В горной местности, по которой проходит ЛЭП, вначале была построена дорога для передвижения техники. Работы продолжались круглосуточно.

Основная задача - обеспечить бесперебойное электроснабжение Кельбаджарского района и высокогорных сел Дашкесана. Новопостроенная подстанция "Ахмедли" напряжением 110 кВ будет питать электроэнергией ЛЭП "Загалы" напряжением 35 кВ, которая обеспечит бесперебойное электроснабжение до 30 высокогорных сел Дашкесанского района. Соответствующие работы близятся к завершению.