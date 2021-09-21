На имущество в 30 млн AZN бывшего председателя «Азерхалча» наложен арест

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО "Азерхалча" административное здание, расположенное на территории ООО "Azər-İlmə", по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные "Азерхалча" на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.