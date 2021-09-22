Вот как будут работать школьные буфеты

Определены требования к столовым (буфетам) в учебных заведениях.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в постановлении, подписанном премьер-министром Али Асадовым. Согласно решению, у входов в столовую (буфет) размещается дезинфицирующее средство для рук, содержащее спирт;

- создаются условия для того, чтобы обучающиеся мыли руки до и после еды с мылом;

- предметы, предназначенные для общего пользования, после использования необходимо мыть с использованием моющего средства, они должны храниться в чистых местах до следующего использования;

- работник столовой должен соблюдать правила личной гигиены, носить перчатки и медицинскую маску;

- места очередей в столовой должны быть разделены метками на полу;

- оборудование и устройства, используемые для приготовления пищи, не используются для других целей;

- расстояние между столами в столовой должно быть менее 2 метров, а расстояние между стульями - не менее 1 метра (за исключением учреждений интернатного типа и других образовательных учреждений, где ночуют дети).

Обучающимся предоставляется поочередное (по графику) пользование столовой (буфетом).