Адвокат арестованного экс-депутата Эльданиза Салимова рассказал о состоянии его здоровья

На прошлой неделе я встречался с Эльданизом Салимовым. Он сказал, что чувствует себя хорошо и доволен условиями содержания.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, об этом сообщил адвокат экс-депутата - Ильгар Алиев.

На вопрос о выявлении случаев заражения коронавирусом в изоляторе, он заявил, что не сталкивался с такой проблемой.

Напомним, что в Генпрокуратуре АР проведено расследование по поступившим из МВД материалам в связи с применением силы депутатом Э.Салимовым в отношении находившегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля в ресторане "Старый двор" в Хачмазе.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК АР. Оно поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

На состоявшемся 3 августа внеочередном заседании ММ Азербайджана Э.Салимов был лишен депутатской неприкосновенности. В тот же день Бинагадинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на три месяца. Э.Салимов содержится в СИЗО Кюрдаханы.