В Азербайджане выявлено еще 1 128 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 128 случаев заражения коронавирусом, 2 590 человек вылечились, 21 - скончался, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 478 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 446 643 человека вылечились, 6 415 - скончались, число активных больных составляет 25 657.

За последние сутки в стране проведено 11 505 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 802 229.