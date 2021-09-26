https://news.day.az/society/1384083.html МЧС опровергло сообщения о сильном пожаре в центре Баку
МЧС опровергло сообщения о сильном пожаре в центре Баку
Министерство по чрезвычайным ситуациям опровергло информацию о пожаре, якобы произошедшем в окрестностях Дворца Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении противопожарной безопасности Насиминского района Баку.
Согласно информации, произошло кратковременное задымление в зданиe недалеко от Дворца Гейдара Алиева, которое в короткой срок было предотвращено.
Ранее ряд армянских СМИ распространил дезинформацию о том, что в Баку якобы произошел пожар во Дворце Гейдара Алиева.
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