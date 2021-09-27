https://news.day.az/society/1384451.html В Тертере появилась улица Мубариза Ибрагимова - ФОТО
В Тертере появилась улица Мубариза Ибрагимова - ФОТО
В Тертере состоялось открытие улицы, названной в честь Национального героя Мубариза Ибрагимова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА барельеф Национального героя Мубариза Ибрагимова установлен у входа на улицу протяженностью 1600 метров. На открытии барельефа присутствовали семьи шехидов и участники войны.
Затем прошла акция по посадке деревьев.
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