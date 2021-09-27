В Тертере появилась улица Мубариза Ибрагимова

В Тертере состоялось открытие улицы, названной в честь Национального героя Мубариза Ибрагимова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА барельеф Национального героя Мубариза Ибрагимова установлен у входа на улицу протяженностью 1600 метров. На открытии барельефа присутствовали семьи шехидов и участники войны.

Затем прошла акция по посадке деревьев.