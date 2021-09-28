В Азербайджане оптимизируют деятельность культурных учреждений

В Азербайджане разрабатываются предложения по оптимизации деятельности культурных учреждений, клубов. Об этом сообщили во вторник в министерстве культуры в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что предложения готовятся с целью повышения эффективности работы культурных учреждений, клубов, находящихся в подчинении минкульта, их более компактной организации по административно-территориальным единицам страны, повышения уровня обслуживания.

В структуре добавили, что по завершении этого процесса будут осуществлены конкретные меры по ремонту клубов: "Кроме того, для более эффективного использования и совершенствования управления государственной собственностью в среднесрочный период определен список учреждений, которые останутся в государственной собственности, а учреждения и объекты, а также ряд клубов, не включенных в список, вынесены на приватизацию".