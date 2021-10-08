В Азербайджане ряду колледжей присвоен статус юридического лица публичного права

В Азербайджане ряду колледжей присвоен статус юридического лица публичного права.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение о реорганизации некоторых средних специальных учебных заведений подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, следующим учебным заведениям присвоен статус юридического лица публичного права:

- Азербайджанский финансово-экономический колледж при Азербайджанском государственном экономическом университете;

- Азербайджанский государственный педагогический колледж при Азербайджанском государственном педагогическом университете;

- Бакинский нефтяной энергетический колледж при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности;

- Колледж искусств при Азербайджанской академии художеств;

- Строительный колледж при Азербайджанском архитектурно-строительном университете;

- Музыкальный колледж при Азербайджанской национальной консерватории;

- Бакинский государственный колледж связи и транспорта при Азербайджанском техническом университете;

- Бакинский технический колледж при Азербайджанском техническом университете;

- Сумгайытский государственный технический колледж при Сумгайытском государственном университете;

- Агджебединский педагогический колледж;

- Агдамский государственный социально-экономический колледж;

- Агдамский музыкальный колледж;

- Агдашский государственный гуманитарный колледж;

- Астаринский педагогический колледж;

- Бардинский государственный колледж управления и технологий;

- Гекчайский государственный колледж управления и технологий;

- Исмаиллинский государственный гуманитарно-технологический колледж;

- Газахский государственный социально-экономический колледж;

- Губинский государственный социально-экономический колледж;

- Масаллинский государственный региональный колледж;

- Сабирабадский государственный социально-экономический колледж;

- Шамахинский государственный региональный колледж;

- Ширванский государственный экономико-гуманитарный колледж;

- Шушинский гуманитарный колледж;

- Товузский государственный социально-экономический колледж;

- Загатальский государственный колледж управления и технологий.