В Азербайджане выявлено еще 1017 случаев заражения коронавирусом, 1119 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

16 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлено 491 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 471 980 человек вылечились, 6 654 - скончались, число активных больных составляет 12 513.

За последние сутки в стране проведено 11 679 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 944 352.