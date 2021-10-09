https://news.day.az/society/1389699.html В Азербайджане выявлено еще 1017 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1017 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1017 случаев заражения коронавирусом, 1119 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
16 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлено 491 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 471 980 человек вылечились, 6 654 - скончались, число активных больных составляет 12 513.
За последние сутки в стране проведено 11 679 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 944 352.
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