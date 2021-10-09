https://news.day.az/society/1389773.html Учащихся одной из бакинских школ переведут в другие учебные заведения - ПРИЧИНА - ФОТО
Учащихся одной из бакинских школ переведут в другие учебные заведения - ПРИЧИНА - ФОТО
С 11 октября учащиеся I-IV классов полной средней школы №57 при Управлении образования города Баку продолжат очное обучение в здании Экологического лицея №291, а учащиеся V-XI классов - в полной средней школе №82.
Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на Управление образования города Баку, соответствующее решение было принято из-за того, что в результате недавних проливных дождей и влияния грунтовых вод здание школы пришло в аварийное состояние.
Отметим, что обеспечение нормальной учебной среды и непрерывности образовательного процесса является одним из основных факторов и находится в центре внимания.
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