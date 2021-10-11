Состояние Эльнура Ашрафоглу критическое

Журналист Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Однако его легкие не функционируют.

Об этом в понедельник сказали Trend в медучреждении "Ени клиника", где проходит лечение заразившийся коронавирусом журналист, передает Day.Az.

В лечебном заведении отметили, что состояние пациента оценивается как критическое.