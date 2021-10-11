https://news.day.az/society/1390392.html Состояние Эльнура Ашрафоглу критическое - "Ени Клиника"
Состояние Эльнура Ашрафоглу критическое - "Ени Клиника"
Журналист Эльнур Ашрафоглу отключен от аппарата ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация). Однако его легкие не функционируют.
Об этом в понедельник сказали Trend в медучреждении "Ени клиника", где проходит лечение заразившийся коронавирусом журналист, передает Day.Az.
В лечебном заведении отметили, что состояние пациента оценивается как критическое.
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