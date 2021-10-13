https://news.day.az/society/1391000.html Состояние 6 пострадавших в ДТП с автобусом в Баку оценивается как тяжелое
Состояние 6 пострадавших в ДТП с автобусом в Баку оценивается как тяжелое
Состояние шести человек, пострадавших в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку, оценивается как тяжелое.
Об этом сообщили Trend в городской клинической больнице №3, передает Day.Az.
В медучреждение доставлено 16 человек, пострадавших в ДТП. Из них четверо находятся в реанимационном отделении, а двоим в настоящее время делают операции.
10 пассажиров получили легкие травмы и находятся на перевязке.
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