Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом в Баку

Задержан 19-летний водитель грузовика, совершивший ДТП в Баку, сообщили в среду Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции столицы, передает Day.Az.

За рулем столкнувшегося с автобусом грузовика находился житель Гобустанского района Азизов Махмуд Бабагозель оглу, 2002 года рождения.

Отметим, что тяжелое ДТП произошло на Сураханской круговой развязке и в результате него погибли пять и госпитализирован с различными травмами 21 человек (11 мужчин и 10 женщин).

По информации на 09:00, восемь пострадавших госпитализированы в Клинический медцентр, 13 - в городскую клиническую больницу №3. В настоящее время точной информации о погибших нет, подробная информация будет предоставлена позднее.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, грузовик Mercedes с номерными знаками 99 DH 343, двигавшийся в направлении поселка Мардакян, столкнулся с пассажирским автобусом (с номерными знаками 10 TH 116), находившимся во временной эксплуатации Ayshan LTD и курсировавшим по маршруту №171. После столкновения с грузовиком автобус перевернулся.