В Азербайджане снова отменят очные занятия в школах?

"В Азербайджане занятия проводятся в традиционной форме. Только в случае выявления заражения в какой-либо школе или определенном классе школы, закрытие носит локальный характер. То есть этот класс помещается в инфекционный стационар на 14 дней.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Аz сказал эксперт по образованию Эльчин Эфенди.

Эксперт сообщил, что некоторые школы могут быть закрыты не позднее, чем через две недели.

"Учитывая недавний рост сезонных заболеваний, посещаемость школ в целом снизилась. Многие родители не отправляют своих детей в школу. Родители обеспокоены тем, что симптомы коронавируса и гриппа почти идентичны. Дети могут заразиться коронавирусом, поэтому им не разрешают ходить в школу. В этом случае, конечно, смерть учеников станет тревожным сигналом. Для предотвращения подобных случаев, как руководители средних школ, так и соответствующие органы власти должны взять на себя ответственность за полное соблюдение правил изоляции. Только в таком случае занятия можно будет продолжать проводить в традиционной форме", - предупредил Эльчин Эфенди.