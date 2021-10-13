В жилом комплексе в Баку произошел пожар

В жилом комплексе в Ясамальском районе Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, соответствующая информация поступила на горячую линию "112" министерства.

Согласно сообщению, на место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной защиты и Службы спасения особого риска МЧС.

В результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны пожар был локализован и в короткие сроки потушен.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.