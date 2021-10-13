https://news.day.az/society/1391400.html В жилом комплексе в Баку произошел пожар - ВИДЕО
В жилом комплексе в Баку произошел пожар - ВИДЕО
В жилом комплексе в Ясамальском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, соответствующая информация поступила на горячую линию "112" министерства.
Согласно сообщению, на место происшествия были направлены соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной защиты и Службы спасения особого риска МЧС.
В результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны пожар был локализован и в короткие сроки потушен.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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