https://news.day.az/society/1391781.html В Азербайджане за сутки выявлено 1 448 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 1 448 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 148 случаев заражения коронавирусом, 847 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
11 пациентов с коронавирусом скончались.
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