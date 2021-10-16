https://news.day.az/society/1392399.html В Баку из-за пожара ограничено движение транспорта - ФОТО
В Баку из-за пожара ограничено движение транспорта - ФОТО
В Наримановском районе Баку из-за пожара ограничено движение транспорта от улицы Ага Нейматуллы в направлении улицы Тебриз, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
БТА призывает водителей во избежание транспортных заторов не использовать для проезда указанную улицу.
Отметим, что пожар возник в утренние часы 16 октября на пересечении улиц Ага Нейматуллы и Тебриз, где расположены торговые объекты.
На место прибыли пожарные бригады МЧС, принимаются оперативные меры по тушению огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре