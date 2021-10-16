https://news.day.az/society/1392405.html Сильный пожар в «Metro-City», огонь перекинулся на близлежащие объекты - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в «Metro-City», огонь перекинулся на близлежащие объекты - ФОТО - ВИДЕО
Пожар, начавшийся в торговом центре "Metro-City" в Наримановском районе города Баку, перекинулся и на близлежащие торговые объекты.
Как передает корреспондент АПА с места происшествия, в магазинах по продаже мобильных телефонов и аптеке возле торгового центра также начался пожар, передает Day.Az.
К тушению пожара привлечены 10 пожарных машин и 70 пожарных.
В настоящее время основная работа направлена на предотвращение распространения пожара в близлежащий многоэтажный жилой дом.
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