Сильный пожар в «Metro-City», огонь перекинулся на близлежащие объекты

Пожар, начавшийся в торговом центре "Metro-City" в Наримановском районе города Баку, перекинулся и на близлежащие торговые объекты.

Как передает корреспондент АПА с места происшествия, в магазинах по продаже мобильных телефонов и аптеке возле торгового центра также начался пожар, передает Day.Az.

К тушению пожара привлечены 10 пожарных машин и 70 пожарных.

В настоящее время основная работа направлена на предотвращение распространения пожара в близлежащий многоэтажный жилой дом.