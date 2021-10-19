Назван район Баку с наибольшим числом заражения коронавирусом

Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Показатель инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.6%, в Хатаинском районе - 13.6%, в Ясамальском районе - 11.7%, в Сабунчинском районе - 11.8%, в Сураханском районе - 8.4%, в Наримановском районе - 7.8%, в Насиминском районе - 7.6%, в Хазарском районе - 7.6%, в Низаминском районе - 7.1%, в Сабаильском районе - 4.9%, в Гарадагском районе - 4.4%, в Пираллахинском районе - 0.5%,.