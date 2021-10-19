До возвращения населения в Карабах его реки должны быть очищены для обеспечения доступа к источникам воды.

Об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, передает Day.Az.

Помимо Охчучая, загрязнен и ряд других трансграничных рек, отметил замминистра.

"Вопрос загрязнения Арменией трансграничных рек находится на повестке дня", - сказал Керимов.

По его словам, цель - полностью пресечь загрязнение этих рек.

"В конце прошлого года никто не отреагировал на наш призыв в связи с рекой Охчучай. Однако при поддержке дипкорпуса, международных организаций и экспертов нам удалось актуализировать этот вопрос. Мы добились того, что перевели его в дипломатическую плоскость. Помимо Охчучая, загрязнен и ряд других трансграничных рек", - сказал Керимов.

По словам замминистра, ущерб от загрязнения рек уже подсчитан, и об этом проинформированы соответствующие структуры.