До возвращения населения в Карабах его реки должны быть очищены – минэкологии
До возвращения населения в Карабах его реки должны быть очищены для обеспечения доступа к источникам воды.
Об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, передает Day.Az.
Помимо Охчучая, загрязнен и ряд других трансграничных рек, отметил замминистра.
"Вопрос загрязнения Арменией трансграничных рек находится на повестке дня", - сказал Керимов.
По его словам, цель - полностью пресечь загрязнение этих рек.
"В конце прошлого года никто не отреагировал на наш призыв в связи с рекой Охчучай. Однако при поддержке дипкорпуса, международных организаций и экспертов нам удалось актуализировать этот вопрос. Мы добились того, что перевели его в дипломатическую плоскость. Помимо Охчучая, загрязнен и ряд других трансграничных рек", - сказал Керимов.
По словам замминистра, ущерб от загрязнения рек уже подсчитан, и об этом проинформированы соответствующие структуры.
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