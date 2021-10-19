https://news.day.az/society/1393728.html В Баку еще одна школа переведена на дистанционную форму обучения
В Баку еще одна школа переведена на дистанционную форму обучения
Обучение в бакинской средней школе № 322 продолжится в дистанционной форме.
Как сообщили Trend в Управлении образования города Баку, решение было принято исходя из возросшего числа случаев заражения коронавирусом в школе, передает Day.Az.
Так, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии обучение в школе № 322 приостановлено сроком на 14 дней.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре