В Баку еще одна школа переведена на дистанционную форму обучения

Обучение в бакинской средней школе № 322 продолжится в дистанционной форме.

Как сообщили Trend в Управлении образования города Баку, решение было принято исходя из возросшего числа случаев заражения коронавирусом в школе, передает Day.Az.

Так, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии обучение в школе № 322 приостановлено сроком на 14 дней.