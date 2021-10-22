Совместное заявление минобразования и здравоохранения Азербайджана в связи с дистанционной формой обучения

В настоящее время учебный процесс в общеобразовательных школах Азербайджана продолжается согласно соответствующим правилам, и не планируется перевод в ближайшие недели всех учебных заведений на дистанционную форму обучения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении министерств образования и здравоохранения Азербайджана.

Для продолжения очного учебного процесса важно соблюдать социальную дистанцию и санитарно-гигиенические правила. При выявлении в ближайшие недели случаев заражения коронавирусом будет продолжен процесс перевода отдельных классов или школ на дистанционное обучение, о чем будет регулярно информироваться общественность, говорится в сообщении.