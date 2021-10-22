https://news.day.az/society/1394893.html В Азербайджане еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Азербайджане еще одна школа перешла на дистанционное обучение
В Азербайджане из-за COVID-19 прекращены занятия еще в одной школе. Полная средняя школа села Баян Огузского района с сегодняшнего дня перешла на дистанционное обучение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, у 5 педагогов и 21 учащегося школы выявлен коронавирус.
Как сообщил АПА заведующий отделом образования Огузского района Анар Меджидов, по этой причине с 22 октября в течение двух недель занятия в школе будут проводиться в онлайн-формате.
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