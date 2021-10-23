https://news.day.az/society/1395119.html В Азербайджане за сутки выявлено 2 315 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено 2 315 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 2 315 случаев заражения коронавирусом, 981 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
22 пациента с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 514 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 483 559 человек вылечились, 6 869 - скончались, число активных больных составляет 23 861.
За последние сутки в стране проведены 14 053 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 095 973.
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