В Азербайджане за сутки выявлено 2 315 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 2 315 случаев заражения коронавирусом, 981 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

22 пациента с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 514 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 483 559 человек вылечились, 6 869 - скончались, число активных больных составляет 23 861.

За последние сутки в стране проведены 14 053 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 095 973.