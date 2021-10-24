Эривань и Зангелан 1874 г. глазами итальянца Луиджи Монтабоне

В 1874 году азербайджанские губернии посетил один из пионеров итальянской фотографии Луиджи Монтабоне, королевский фотограф Савойской династии, автор портрета революционера, народного героя Италии Джузеппе Гаррибальди (1807-1882).

Монтабоне предпринял путешествие по Персии и Закавказью, сделав в пути множество уникальных снимков.

Его альбом "Путешествие в Персию и Закавказье" состоял из 72 фотографий - портретов придворных персонажей, персонажей Грузии, пейзажей и достопримечательностей Эривани, Зангелана, Кавказа и Персии.

Монтабоне был награжден на Всемирной выставке в Париже в 1867 году, участвовал в Национальной выставке 1868 года и в Турине в 1872 году. В том же году он был посвящен в рыцари за заслуги в области фотографии. Он умер в 1877 году, но его студия, которую он открыл в Риме, просуществовала до последних лет ХХ века.

В данном материале фотографии Л.Монтабоне Эривани и Зангелана.