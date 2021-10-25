В Барде отремонтировано 215 зданий, поврежденных в результате армянских атак

В Барде отремонтировано 215 зданий, поврежденных в результате атак вооруженных сил Армении во время второй Карабахской войны. Кроме того, пять жилых домов и один объект предпринимательства отстроены заново.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, передает Day.Az.

По данным ведомства, в настоящее время в Барде восстанавливаются и ремонтируются 28 зданий, завершается строительство одного объекта предпринимательства.

Ремонтно-восстановительные работы в Барде планируется полностью завершить в кратчайшие сроки.

Отметим, что во время 44-дневной Отечественной войны вооруженные силы Армении обстреливали из ракетных и артиллерийских установок города и районы Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий. В результате этих атак в городе Барда было разрушено пять жилых домов и два объекта, повреждено более 240 жилых домов и зданий. Всего на территории 11 городов и районов повреждения получили более 13 тысяч зданий.

По поручению главы государства уже завершены строительные и ремонтно-восстановительные работы по 11 300 жилым и нежилым объектам. На других объектах эти работы ведутся в ускоренном режиме и по запланированному графику.