Как иностранцы оплачивают штрафы в Азербайджане?

Иностранные граждане платят штраф в соответствии с совершенными нарушениями.

Об этом Trend сообщил транспортный эксперт Эльмеддин Мурадлы, передает Day.Az.

"Штрафы выписываются в форме электронного протокола. Для управления автомобилем в Азербайджане иностранцы либо переводят транспортное средство на свое имя, либо управляют автомобилем по доверенности. Поэтому у иностранных граждан не бывает проблем с оплатой штрафа", - сказал эксперт.

Мурадлы отметил, что иногда прибывшие в нашу страну лица совершают аварию, а затем покидают страну.

"В таком случае часто невозможно получить штраф. Поэтому должна быть создана такая система, чтобы иностранцы несли ответственность. В связи с этим совершенствуются законы. Если транспортное средство, въехавшее в Азербайджан из какой-либо страны, совершило правонарушение на нашей территории, то при выезде из нашего государства в центральной информационной системе отображается штраф. После оплаты данное транспортное средство может покинуть страну".