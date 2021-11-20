Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 33072 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4482, вторую дозу получили 6842 человека, бустер-дозу получили 21748 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10267178, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5047093, вторую дозу получили 4519516 человек, бустер-дозу получили 700569 человек.