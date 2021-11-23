В Баку арестовали директора дома торжеств «Oskar» - ПРИЧИНА

В доме торжеств "Oskar" в Низаминском районе столицы выявлены факты нарушения карантинного режима, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе рейда, проведенного сотрудниками полиции, было установлено, что в доме торжеств проводится свадьба с участием 280 человек, что является нарушением карантинных требований.

В ходе рейда директор объекта Рафаэль Мамедов и его работники были задержаны.

По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов), директор дома торжеств "Oskar" Р.Мамедов арестован и привлечен к следствию.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца, следственные мероприятия продолжаются.