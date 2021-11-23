Арестован администратор ночного клуба «1033»
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Арестован администратор ночного клуба "1033", расположенного в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел (МВД).

Согласно информации, администратор ночного клуба Мехти Аббасов признан виновным в нарушении правил карантинного режима.