https://news.day.az/society/1407295.html Арестован администратор ночного клуба «1033» - ВИДЕО
Арестован администратор ночного клуба «1033» - ВИДЕО
Арестован администратор ночного клуба "1033", расположенного в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел (МВД).
Согласно информации, администратор ночного клуба Мехти Аббасов признан виновным в нарушении правил карантинного режима.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре