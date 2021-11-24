https://news.day.az/society/1407451.html Влияет ли вакцинация на артериальное давление? - отвечает азербайджанский врач
Влияет ли вакцинация на артериальное давление? - отвечает азербайджанский врач
Некоторые граждане утверждают, что после вакцинации от коронавируса у них повысилось артериальное давление.
Как сообщил Trend эксперт минздрава Азербайджана, инфекционист Тайяр Эйвазов, это не связано с вакцинацией, передает Day.Az.
"У кого-то периодически могут быть скачки артериального давления. Неверно увязывать вакцинацию со скачками артериального давления", - сказал Эйвазов.
Отметим, что на 23 ноября в Азербайджане общее количество использованных доз вакцины от коронавируса составило 10 328 843. При этом 5 055 303 гражданина получили первую дозу вакцины, 4 532 579 - вторую, 740 961 - третью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре