Всемирно известная Facebook-страница поделилась рецептом азербайджанской бабушки
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Страница Taste Life, на которую подписан 41 миллион пользователей, опубликовала видео приготовления плова из тыквы азербайджанской бабушкой.

"Вы бы хотели попробовать приготовить что-нибудь сладкое из тыквы? Если да, то этот тыквенный плов с сухофруктами - лучший выбор. Это восхитительная сладость с рисом и изюмом, приготовленная в молоке и масле. Он сладкий, ароматный и простой в приготовлении. Подавать горячим с маринованными фруктами. Попробуйте и наслаждайтесь!" - гласит подпись к ролику на странице Taste Life, которая знакомит своих подписчиков с национальными кухнями различных стран.

Отметим, что оригинал видео был снят нашими соотечественниками, проживающими в деревне. На своем канале, который называется "Kənd Həyatı", они регулярно публикуют ролики, передающие атмосферу сельской местности, и делятся кулинарными рецептами.