https://news.day.az/society/1407644.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 34 474 человека.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4 229, вторую дозу получили 6 418, бустерную дозу - 23 827 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 10 363 317, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 059 543, вторую дозу получили 4 538 992, бустерную дозу - 764 782 человека.
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