На основных магистралях Баку снижен предел скорости

В связи с дождливой и ветреной погодой на 20 км/ч снижена предельно допустимая скорость движения на всех полосах магистралей Зыхский круг - аэропорт и проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Цель - обеспечить безопасность дорожного движения.

Просьба к водителям соблюдать установленную скорость.