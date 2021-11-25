https://news.day.az/society/1407828.html На основных магистралях Баку снижен предел скорости
На основных магистралях Баку снижен предел скорости
В связи с дождливой и ветреной погодой на 20 км/ч снижена предельно допустимая скорость движения на всех полосах магистралей Зыхский круг - аэропорт и проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Цель - обеспечить безопасность дорожного движения.
Просьба к водителям соблюдать установленную скорость.
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