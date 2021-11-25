https://news.day.az/society/1408086.html В Товузе обнаружено тело пропавшего ашуга - ФОТО
В Товузе обнаружено тело пропавшего ашуга - ФОТО
Обнаружено тело мужчины, пропавшего в Товузском районе 20 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 67-летнего жителя села Эюблу Гасымова Захида Ибрагим оглу было найдено в реке в селе Эсрик Джирдахан.
На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Сообщалось, что З.Гасымов 20 ноября вышел из дома и не вернулся. Покойный был известным ашугом в Товузе.
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