В Товузе обнаружено тело пропавшего ашуга

Обнаружено тело мужчины, пропавшего в Товузском районе 20 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело 67-летнего жителя села Эюблу Гасымова Захида Ибрагим оглу было найдено в реке в селе Эсрик Джирдахан.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов.

Сообщалось, что З.Гасымов 20 ноября вышел из дома и не вернулся. Покойный был известным ашугом в Товузе.