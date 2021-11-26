https://news.day.az/society/1408373.html Избран новый президент Федерации шахмат Азербайджана - ФОТО
Избран новый президент Федерации шахмат Азербайджана - ФОТО
Председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов освобожден от должности председателя Федерации шахмат страны, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
26 ноября в министерстве молодежи и спорта состоялось заседание Федерации шахмат Азербайджана, на котором прошли выборы ее президента.
Новым президентом федерации был избран Махир Мамедов.
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