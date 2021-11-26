Избран новый президент Федерации шахмат Азербайджана

Председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов освобожден от должности председателя Федерации шахмат страны, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

26 ноября в министерстве молодежи и спорта состоялось заседание Федерации шахмат Азербайджана, на котором прошли выборы ее президента.

Новым президентом федерации был избран Махир Мамедов.

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