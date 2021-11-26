БГУ и Алтайский госуниверситет договорились о сотрудничестве

26 ноября в столице Азербайджана состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Бакинским государственным университетом (БГУ) и Алтайским государственным университетом (АлтГУ), передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие проректор БГУ Фарда Иманов и проректор АлтГУ Роман Райкин.

Стороны выразили надежду на результативное сотрудничество в различных научных областях, в изучении и сохранении истории тюркских народов, в сфере академических обменов и реализации различных учебных программ.

Также была выражена надежда на то, что подписание этого документа будет способствовать насыщенному сотрудничеству, которое принесет реальные результаты.