Google выпустила дудл в честь Лютфи Заде

Ведущий мировой интернет-поисковик Google посвятил специальный дудл выдающемусю азербайджанскому ученому, основоположнику теории "нечёткая логика" и одного из основателей теории нечётких множеств Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде).

Как сообщает во вторник Day.Az, кликнув на дудл с изображением великого математика пользователи могут увидеть ссылки на страницы с информацией о нем.

Дудлы Google - это забавные картинки, анимации и игры, которые появляются на главной странице поисковика в честь различных событий, праздников и юбилеев. Дудлы, как правило, делятся на глобальные (те, что доступны во всем мире, на всех доменах Google) и локальные - их можно увидеть только в одной или нескольких странах.

Отметим, что Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в пригороде Баку, поселке Новханы, в семье журналиста Рагима Алескерзаде и врача Фани Кориман. Выпускник электротехнического факультета Тегеранского университета, Массачусетского технологического института (диплом магистра по специальности инженера-электрика) и аспирантуры Колумбийского университета. С 1959 года работал в Калифорнийском университете (Беркли). В 26 лет уже был профессором университета, в 42 года возглавлял кафедру "Электрическая инженерия и компьютерные науки". Позже здесь был создан Институт Лютфи Заде по информационным технологиям. В 1965 и 2008 годах посещал Баку. Был женат на Фане Занд (в замужестве Фэй Заде, 1920-2017). Сын Норман Заде стал специалистом в области теоретической информатики, профессиональным игроком в покер. Он автор пособия по игре в покер, основатель и редактор журнала "Perfect 10". 71-летний Норман Заде живет в США. Дочь Стелла Заде (27 июля 1947, Нью-Йорк) продолжила дело дедушки и стала журналисткой. Её мужем был адвокат и известный писатель Дэвид Л. Герш. К сожалению, она скончалась 7 июня 2006 года в Санта-Барбаре (Калифорния). Лютфи Заде скончался в возрасте 96 лет, 6 сентября 2017 года в Беркли (Калифорния, США). По завещанию похоронен в Баку. На Аллее почетного захоронения установлен памятник на его могиле.