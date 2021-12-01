Азербайджан преподал серьезный урок всему миру

Мы все думаем о Карабахе, Карабах в наших сердцах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом во время встречи с молодыми учеными на Экономическом форуме UNEC в Баку сказал лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар.

По его словам, Азербайджан многого добился благодаря победе в Карабахе: "Во-первых, Азербайджан доказал одну реальность - независимость не уступают, ее завоевывают. Во-вторых, в тюркском мире после войны за независимость Карабахская война стала месседжем для мира и империалистских сил - "Вы уже не сможете отнять наши земли". В-третьих, это месседж того, что империализм остался в XIX веке, а в ХХ и XXI веках нельзя удерживать долгие годы под оккупацией территорию другой страны и принудить мировое сообщество смириться с этим, эти земли придется вернуть рано или поздно. Азербайджан сумел сделать это, и преподал серьезный урок всему миру, мы гордимся этим".