https://news.day.az/society/1410952.html В Губе построят новую школу на месте сгоревшей - ФОТО - ВИДЕО
В Губе построят новую школу на месте сгоревшей - ФОТО - ВИДЕО
В селе Зыхыр Губинского района будет построено новое здание школы на месте сгоревшего накануне учебного заведения модульного типа.
Об этом сказал в четверг Trend заведующий отделом образования Губинского района Руфат Гаджиев, передает Day.Az.
По его словам, первого декабря, в 19:40, в школе модульного типа произошел сильный пожар, и она сгорела.
"Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. Проводится расследование инцидента. Школа модульного типа на 80 ученических мест была построена в 2019 году. Учащиеся временно переведены в старое здание школы. Учебный процесс продолжается", - сказал Гаджиев.
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