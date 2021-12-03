https://news.day.az/society/1411358.html В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках
В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках
Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана прошли обсуждения законопроекта о внесении изменения в Кодекс об административных проступках, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно предложенному изменению, за приобретение с целью сбыта или сбыт (за исключением розничной продажи) за наличный расчет товаров, подлежащих обязательной маркировке, должностные лица будут штрафоваться на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лиица - от 1000 до 1500 манатов.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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