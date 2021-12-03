В Азербайджане электронные браслеты сняты cо 134 амнистированных заключенных

С 5 ноября по 3 декабря 2021 года акт амнистии был применен в отношении 1307 лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Об этом сказал начальник Службы пробации минюста Азербайджана Агшин Зиядов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в рамках исполнения решения на основании решений местных структур пробации до настоящего времени были амнистированы 1158, а представлений в суды - 149 осужденных.

"Среди них 161 женщина, один подросток, 84 человека до 60 лет, двое участников Отечественной войны. Среди амнистированных 870 осужденных, приговоренных к исправительным работам, 260 человек - к штрафам и 28 - к общественным работам. Кроме того, были сняты электронные браслеты cо 134 осужденных, которые были приговорены к ограничению свободы, у 15 осужденных срок наказания сокращен на 1 год", - сказал Зиядов

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. До настоящего времени акт об амнистии коснулся 1787 осужденных. Ожидается, что он охватит в целом 15 тысяч человек.

Учреждениям по отбыванию наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение акта об амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.