На Azerbaijan Fashion Week состоялось дефиле Фахрии Халафовой "Карабахская Принцесса"

В рамках одиннадцатой Азербайджанской Недели моды - Azerbaijan Fashion Week состоялось дефиле новой красочной коллекции художника-модельера, доцента Государственного университета культуры и искусств, заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой "Карабахская Принцесса", передает Day.Az со ссылкой на Trend. Показ вызвал яркие и продолжительные овации гостей.

В коллекции были представлены 15 нарядов сезона весна-лето 2022, с принтами множественных роз, что является фирменным штрихом автора. Одной из центральных моделей вечера стал созданный образ поэтессы, дочери второго Карабахского хана Ибрагим Халил-хана, поэтессы Агабейим. Ансамбль наряда отражал силуэт, орнаменты и ткани женской национальной одежды Карабахского жанства. Образ дополнил женский шёлковый платок карабахского кялагаи.

"С именем Агабейим связана удивительная история. Иранский правитель Фатали шах в знак любви к своей жене Агабейим построил роскошный дворец. В один прекрасный день Агабейим попросила супруга заложить во дворце сад по образцу шушинских дворцов, чтобы он мог согреть ее сердце, так тосковавшее по ее родине - Шуше. В этом саду умелые садовники из Шуши посадили все виды деревьев, кустарников и цветов, произрастающих в Карабахе. Великолепный сад был назван Vətən bağı ("Сад родного края"). Все привезенные из Карабаха растения привились, за исключением самого дорогого для шушинцев цветка - харыбюльбюль. Это вдохновило Агабейим на написание пронизанных скорбью и тоской по родине глубоких стихотворений. А песня под названием "Сары бюльбюль" до сих пор популярна в Азербайджане. Эта композиция была использована в качестве музыкального сопровождения в современной интерпретации в исполнении народной артистки Мелекханум Эйюбовой и Ханум Еййубовой и певца Рамала Исрафилова", - сказала Trend Life Фахрия Халафова.

Отметим, что дефиле сопровождалось видеоинсталляциями Карабаха и творческого процесса дизайнера. Фахрия Халафова впервые создала текстильный принт цветка харыбюльбюль ручной работы, который был воплощен в шелковом платье в финальной части вечера. Кульминацией показа мод стал выход на подиум платьев, символизирующих флаги Азербайджана и Турции, а также наряда с принтами цветка харыбюльбюль.

"Цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне. В честь первой годовщины Дня Победы и объявления города Шуша культурной столицей страны, решила реализовать этот проект, который отражает знаменательные события нашей славной истории. Цветы - самый актуальный и вневременной принт для весеннего-летнего гардероба. Нет ничего более органичного и уместного для летнего гардероба, чем классический цветочный принт. Удивительно, что за столько времени своего лидерства в списках трендов, он совсем не успел нам надоесть. Причина такой долгой популярности проста: сейчас на подиумах можно найти столько различных флоральных расцветок, что мы уже давно сбились со счета. Фантазийные и абстрактные, мелкие и едва различимые, крупные и детализированные, схожие с натюрмортами великих художников. Вдохновляться цветами дизайнеры не устанут никогда", - добавила Фахрия Халафова.

Показы 11-го сезона Azerbaijan Fashion Week проходят в Баку в отеле Hilton Baku. В связи с пандемией мероприятие не проводилось около двух лет. И вследствие того, что 2020 год ознаменовался Победой в Отечественной войне и возращением Карабаха после почти 30-летней армянской оккупации, нынешней слоган Azerbaijan Fashion Week звучит "Возращение/The return", а символом стал цветок Карабаха харыбюльбюль. Генеральный директор AFW Ниджат Бахшалиев, генеральный продюсер AFW - Саят Доссыбаев из Казахстана.

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