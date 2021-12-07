В Азербайджане изменят страховой стаж по срочному трудовому договору

В Азербайджане предлагается сократить страховой стаж, необходимый для срочного трудового договора, сообщили во вторник Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент).

"Это предусматривает законопроект о внесении поправки в закон "О страховании от безработицы", который обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике. Согласно поправке, в случае, предусмотренном соответствующим пунктом закона, гражданам, имеющим страховой стаж по срочному трудовому договору минимум 30 месяцев, в течение 36 календарных месяцев с даты страхового случая будет назначена минимальная страховая выплата. В прежней редакции эта выплата назначалась за 35 календарных месяцев страхового стажа", - говорится в сообщении.