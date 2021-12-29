Названо число землетрясений, произошедших в Азербайджане в 2021 г.

Представлены результаты Республиканского центра сейсмологической службы в области сейсмологических, геофизических и геохимических исследований в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, генеральный директор Центра Гурбан Етирмишли отметил, в 2021 году центром был проведен анализ сейсмичности на территории республики на основе данных 62 цифровых станций. Всего на сегодняшний день центром зарегистрировано 14652 подземных толчка. Из них 3960 - локальные (территория Азербайджана), 7975 - землетрясения, произошедшие в Азербайджане и прилегающих территориях.